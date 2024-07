Este fue el impactante cambio físico de Andrea Valdiri: "lo mío no era estar casada"

A pesar de que Andrea Valdiri es una referente gracias a ser una de las mujeres más bellas de Colombia, por su figura y su derroche de sensualidad, la creadora de contenido no estaba muy conforme con su aspecto, lo cual la llevó a realizar un impactante cambio con el que se llevó todas las miradas y dividió opiniones.

Cambio físico de Andrea Valdiri

La barranquillera sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo luce luego de perder 20 kilos, algo que dejó a más de uno con la boca abierta, dado que no solo no habían notado que estuviese un poco subida de peso, sino que ella nunca reflejó una figura que no fuese tonificada.

Es por ello que Andrea Valdiri se volvió en un ejemplo de disciplina para varios de sus fanáticos, ya que ahora posee un cuerpo que es reflejo de una alimentación balanceada y una rutina constante de ejercicio, lo que permitió que su abdomen esté más marcado, al igual que sus brazos, piernas y espalda.

Con imágenes para dar una muestra de un antes y un después, la empresaria exaltó cómo se veía cunado se casó con Felipe Saruma en abril de 2022, es decir, hace un poco más de dos años, fotografías en las que sí se nota que estaba subida de peso.

Asimismo, Andrea Valdiri hizo un video en el que muestra diversos momentos en los cuales su cuerpo no luce como quizá lo mostraba en redes sociales, en las que es destacada por la figura que tiene, en el que sin importar el qué dirán detalla que sus piernas y sus glúteos poseían flacidez.

Cabe destacar que la creadora de contenido también dejó ver cómo era su cuerpo en 2011 y en 2016, recalcando que estos años son muy similares a como está actualmente, como una forma de guiño a quienes consideran que todos sus resultados solo son gracias a las cirugías.

Finalmente, por medio de sus historias, 'La Valdiri' lanzó una indirecta a su exesposo Felipe Saruma, en la que afirmó que ella luce mejor soltera: "Nena no, lo mío no es estar casada", dado que utilizó una de las imágenes de su boda como una referencia de su aspecto antes de mejorar sus hábitos.

Más allá de este cambio físico, se dividieron opiniones en las redes sociales, pues mientras que algunos de los seguidores de la barranquillera aplaudieron el logro que consiguió al tomar hábitos de vida más saludables, otros consideraron que esto solo es resultado de las operaciones estéticas que tiene Andrea Valdiri y aseguraron que la única manera de tener un cuerpo así es invirtiendo mucho dinero.

"Para todo eso se requiere plata, no solo es hacer gym y dieta", "Con Felipe/ sin Felipe", "Qué gran trabajo has hecho para tener ese cuerpazo", "Con la mano de la cirugía todo es posible", "Las piernas y los brazos no los hace el cirujano", "Ese cuerpo no hay cirujano que lo logre", "Me encantaría ser ella y tener el dinero", "Cambios que merecen la pena ser mostrados", son algunas de las opiniones que hay en las publicaciones de la empresaria.