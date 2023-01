Critican a Jessi Uribe por el "raro" y costoso regalo que le dio a Paola Jara

Los usuarios de Instagram fueron fieles testigos de la celebración del cumpleaños número 38 de la cantante de música popular Paola Jara , puesto que familiares y amigos se congregaron para festejar por todo lo alto su vida. Aunque la intérprete de 'No Me Preguntes' tuvo la fortuna de recibir varios obsequios, Jessi Uribe , su novio, decidió sorprenderla con un gran y lujoso regalo.

Se trata de una escultura elaborada totalmente a mano en escala de tamaño real por el artista holandés Malcel Wanders, quien es director de arte en el estudio Marcel Wanders de Amsterdam. La obra, que tiene la figura de Micky Mouse, fue elaborada en el 2018 y hace parte de una colección limitada avaluada en miles de euros.

"Cuando piensas que ya terminó tu cumpleaños, pero el amor no deja de sorprenderte. Gracias mi amor por esta sorpresa tan linda. Te amo", fueron las palabras con la que la mujer le agradeció al cantante de 'Dulce Pecado'.

En el video se logra ver el momento en el que Uribe transporta la enorme caja de madera hasta su residencia, en compañía de unos cuántos cómplices. Una vez en la entrada de la casa, su novia destapa la envoltura para encontrarse la pieza artística color rosa y blanco, adornada con algunos globos dorados que salen volando.

Rápidamente, los internautas se tomaron la plataforma para cuestionar el regalo y hacer un par de bromas sobre el tamaño del paquete, asegurando estaba un poco grande para el producto que venía en el interior. Ahora la escultura se encuentra ubicada en la sala de la residencia de los cantantes.

La publicación ya reúne más de 111 mil 'me gusta' y varias reacciones dentro de la que se destacan: "que platica tan mal invertida chévere por el detalle pero la verdad esta muy paila", "no entendí la embarruta que tiene Minie .. actualícenme", "hermoso, lástima que esta sin audio, me hubiera encantado oír tu reacción", "el que tiene plata compra la Mini embadurnada de pastel", "ay, no, ¿una broma?", "pintados por niños de 5 años", "no sé qué sea, pero esa Mini está rara", entre otros mensajes.