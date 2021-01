Contundente respuesta de 'Pautips' a internauta que la criticó por lanzar canción

'Pautips' sigue sorprendiendo a sus fanáticos, después de hacer importantes confesiones sobre su vida sentimental, la creadora de contenido apareció en las plataformas digitales debutando como cantante, pues hace poco estrenó su primera canción titulada 'Sugar Daddy'. Durante algunos días Paula Galindo tuvo intrigados a sus seguidores, ya que solo les permitió escuchar un pequeño fragmento del sencillo que actualmente acumula en YouTube más de 273.000 reproducciones.

La creación musical de la instagrammer ha generado diversas reacciones entre los usuarios de la red, algunos la han elogiado por atreverse a salir de su zona de confort, mientras que otros le han lanzado duras críticas, por ejemplo, un internauta le aseguró a través de un mensaje privado que ser youtuber no la convierte en cantante.

La influenciadora no pasó por alto el comentario de la usuaria, por el contrario, decidió explicarle que ser artista no es una de sus pretensiones. "Yo no quiero ser cantante. Yo me gozo todos mis proyectos, a mí solo me gusta crear", afirmó 'Pautips' a través de Instagram .

Parece que la intención de esta figura pública va más allá de poner a cantar a sus seguidores, pues hace poco dio a conocer un 'reel' con la coreografía de 'Sugar Daddy'. El clip obtuvo más de 70.000 me gusta y unos cuantos usuarios de la red se animaron a compartirle sus videos recreando los pasos.

"A bailar se dijo", "me alegra tu éxito personal y profesional", "me encanta", "allá voy a hacerlo a reels", "te ves preciosísima", son algunos de los halagos que ha recibido Paula Galindo en su más reciente post.