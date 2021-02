Con antigua foto, Claudia Elena Vásquez recordó el día que conoció a Carlos Vives

Claudia Elena Vásquez enterneció a los navegantes de la red, luego de recordar el día en que la vida cruzó su camino con el de Carlos Vives , artista con el que actualmente sostiene una de las relaciones más sólidas de la farándula colombiana. La exreina de belleza desempolvó el baúl de los recuerdos y sorprendió a sus seguidores con una fotografía del año 1996, que al parecer, tiene un gran significado para ella, pues inmortalizó el momento en el que se topó por primera vez con el intérprete de 'Cumbiana'.

"Yo viajaba a Miami a unas fotos y era la nueva Srta. Colombia y me encontré con Carlos en el avión...mi chaperona me dijo tómate una foto con él que es mi amigo y yo no podía más de la pena, los que me conocen saben como soy ... ya todo lo demás es historia", escribió la empresaria en su más reciente post de Instagram que obtuvo más de 53.000 me gusta.

La imagen causó sensación en la plataforma digital. Fueron muchos los usuarios de la red que se tomaron el tiempo de elogiar la bella relación que han construido los famosos y como era de esperarse, Carlos Vives reaccionó a la publicación. El cantante le dedicó unas emotivas palabras a su esposa y señaló que su historia de amor es increíble.

"¡Jamás me hubiera imaginado que eras para mi! Enamorarnos muchos años después de esta foto ufff de no creer", comentó el autor de Cumbiana, relatos de un mundo perdido. El TBT de Claudia Elena Vásquez hizo que unos cuantos internautas pidieran con ansias que revelaran más detalles del romance que hasta el momento ha dejado como resultado dos hijos y la admiración del público.