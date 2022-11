¡Carolina Soto tuvo un incidente en Día a Día! Así fue como se dio cuenta

Los presentadores de Día a Día son los encargados de alegrar las mañanas de los colombianos al acompañarlos con la mejor actitud, concursos, reporteras e invitados especiales, lo cual ha hecho que este sea catalogado como un programa insignia de los hogares en esta franja.

Es por ello que esa espontaneidad de cada uno de los que hacen parte de esto es vital para llenar a los televidentes de buena energía, sin embargo, esto también es una muestra de que cualquier cosa puede pasar en el set, tanto frente como detrás de cámaras, ya que cada uno tiene una personalidad diferente que se complementa de la mejor manera.

Así mismo, cabe resaltar que cada uno de los miembros de Día a Día se ha unido como una familia, pues compartir casi todas sus mañanas ha hecho que tengan un lazo muy fuerte entre ellos y que además hayan atravesado varios momentos, buenos y malos, disfrutando de su compañía, dejando recuerdos imborrables y grandes anécdotas.

Carolina Soto , Carolina Cruz , Catalina Gómez , Carlos Calero , Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas han ido formando un camino juntos, por lo que han sido testigos de las cosas que suceden tras bambalinas y que han causado un sinfín de risas entre ellos.

Recientemente, la caleña Carolina Soto fue la encargada de protagonizar un hecho que la dejó sin palabras, ya que no sabía cómo actuar en ese instante, especialmente porque sus compañeros estaban al tanto de lo que pudiera pasar o decir.

Uno de los miembros del programa fue el encargado de registrar este momento, lo que lo llevó a decirle: "Algo le pasó a Carito, ¿qué pasó?". Ante este cuestionamiento, la presentadora hizo una cara triste y procedió a relatar todo lo sucedido.

"Me traje un zapato de uno y otro de otro", comentó Carolina Soto, lo que de inmediato desató las risas de Iván Lalinde quien pasó frente a la cámara y bailando resaltó: "no soy el único, no soy el único".

Tras esto, ella reveló que estaba segura de que su compañero se estaba burlando de ella porque a él, en una ocasión pasada, se le había quedado la ropa con la que tenía que estar en el set.

Con la intención de ayudarla, el paisa le pidió que se animara a probárselos, por lo que la presentadora le afirmó que eso no era posible ya que a pesar de que son zapatos muy similares, uno es más alto que el otro, lo que la hubiera hecho caminar como si estuviera coja.

El video fue compartido por la caleña a través de sus historias de Instagram, en el que además escribió: "¡No puede ser! Metí un tacón de uno y otro de otro". Es por ello que finalmente estuvo en el programa utilizando sus tenis.