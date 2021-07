Uno de los competidores que más llamó la atención durante su paso por el Desafío The Box , fue Carlos Mario , más conocido como Mono en la competencia, pues su indiscutible talento y excelente estado físico cautivaron la atención de los televidentes que se conectan cada noche a las pantallas de Caracol Televisión.

Fue a través de sus redes sociales, más específicamente de Instagram , donde reúne más de 200 mil seguidores, que compartió una galería de fotos en donde revela cómo lucía cuando a penas era un bebé. La publicación, que ya reúne innumerables comentarios emotivos, fue hecha con el propósito de elogiar a su madre.

En la instantánea se puede ver al exintegrante de Alpha celebrando su primer año de vida junto a su progenitora. A pesar de que la composición reúne todos los elementos para llamar la atención de los internautas, lo que verdaderamente robó protagonismo fue lo igual que luce en la actualidad.

"Eres tú mi amor más grande, mi orgullo más inmenso, la mujer de mi vida y de mis sueños. Gracias por todo lo que me has brindado y por ser mi mamá. Eres la mejor bendición que Dios me regaló, te amo muchísimo. No podía dejar pasar este día tan especial para ti", escribió en la plataforma.

Muchos se atrevieron a asegurar que han cambiado muy pocas cosas de su aspecto físico, pues sigue manteniendo el mismo color y textura de cabello que tenía en aquellos años.

"Qué lindo bebé eras, qué linda tu madre, saludos", "hermosos ambos", "qué bebé tan bello", "suegra", "qué monito tan hermoso", "bendiciones eternas", "preciosos", fueron alguno de los comentarios que se leyeron en la red social.