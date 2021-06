"Parte de mi corazón queda con él": revive el romántico beso con el que Karol se despidió de Mono

Para ningún Súper Humano ha sido sencillo abandonar el Desafío The Box , puesto que deben dejar atrás sueños, compañeros de equipo, experiencias y, por su puesto, el premio más grande de la competencia. Una de las despedidas más emotivas, sin lugar a dudas, fue la de Karol , quien aprovechó el espacio para agradecerle su apoyo a Mono .

Después de un duro 'Desafío a Muerte', la concursante confesó que su novio la ayudó a sentirse más segura de sí misma, por lo que está completamente agradecida de habérselo encontrado justo a tiempo en el reality para fortalecer la relación que había tenido en el pasado.

"Los dos vinimos con un sueño, ahora es nuestro sueño y yo se que el va a llegar muy lejos en esta competencia. Él me dio esa confianza, esa seguridad que no tenía, me ayudó a vencer temores, miedos. Sale otra persona completamente a la que entró al Desafío", puntualizó Karol.

No te pierdas estos y más detalles en el video completo.