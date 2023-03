Becky G decidió utilizar el vestido de la venganza luego de que su pareja confesara una infidelidad

Becky G apareció en los premios de iHeart Radio Music Awards 2023 en medio de todo el escándalo que gira alrededor de ella debido a la confesión de su pareja, Sebastián Lletget sobre la mujer con la que estuvo en una discoteca de Madrid.

La cantante que se había comprometido el 9 de diciembre con Lletget, tras casi 7 años de relación llegó a la alfombra roja usando un vestido de encaje que marcaba toda su silueta, y sus fans no dudaron en mencionar que era el vestido de la venganza como el que usó Lady Di cuando se supo de la infidelidad del príncipe Carlos con Camilla Parker Bowles.

Te puede interesar: El prometido de Becky G, Sebastián Lletget, confesó que le fue infiel a la cantante

En medio de la ceremonia recibió el premio a la Canción Pop Latina del Año por el tema 'MAMIII', colaboración en la que cantó junto a la colombiana Karol G . Al momento de subir al escenario, la artista dio unas palabras: "Creo que realmente demuestra que juntas somos más cuando nos unimos como mujeres en esta industria".

"Somos capaces no solo de hacer canciones exitosas, sino de hacer historia y dar el ejemplo de que cuando nos unimos somos potencia. Somo capaces de vernos de manera diferente y compartir la luz": concluyó la artista.

Publicidad

En su cuenta personal de Instagram Becky G publicó una serie de fotografías luciendo su vestido y agradeciendo por el reconocimiento de su tema: "Sin palabras, pero gracias". Los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar al darse cuenta que ya no estaba usando su sortija de compromiso.

"Aquí estamos para apoyarte mi Becky", "las mujeres ya no lloran las mujeres, facturan", "Que nadie opaque esa linda sonrisa y mirada que tienes": fueron varios de los mensajes que le dejaron sus fanáticos en la publicación de Instagram.

Conoce más: Becky G hace una colaboración con Omega y lanza su nuevo sencillo 'Arranca'

Fue el mismo Sebastián Lletget quien confirmó esta noticia por medio de un comunicado en su perfil de Instagram, pronunciamiento que se dio después de conocerse las palabras que la joven involucrada dio a conocer sobre como se lo encontró en una discoteca de Madrid y luego estuvieron junto.

Publicidad

"Te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo… Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces... Has sido luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional": expresó el futbolista.

Aunque todavía Becky G no ha salido a dar declaraciones sobre el tema en especifico, sus seguidores le han manifestado todo su apoyo y amor en tan difícil momento.