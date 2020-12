Bebé de Nanis Ochoa salió de cuidados intensivos tras presentar mejoría

Nanis Ochoa recibió buenas noticia sobre el estado de salud de su recién nacida y no dudó en compartir su alegría en redes sociales, en donde ha recibido el apoyo de muchos cibernautas durante las últimas semanas. La modelo reveló a través de sus instastories que su hija menor, Francesca , presentó una mejoría, por lo que salió de la UCI y fue trasladada a la unidad de cuidados intermedios.

La paisa aprovechó la oportunidad para agradecerles a todas las personas que se han tomado el tiempo de orar por su salud, la de su bebé y que asimismo le han enviado mensajes positivos, pues esto la hizo sentirse acompañada durante el duro proceso que vivió días pasados, cuando tuvo que ser sometida a una cesárea de urgencia y fue separada de su bebé tan pronto la dio a luz, teniendo así la oportunidad de verla cuatro días después de su llegada al mundo.

Luego de dar a conocer las buenas nuevas, la actriz volvió a aparecer en redes, pero esta vez luciendo un traje quirúrgico, pues se encontraba en la zona de lactancia de la clínica dejando las reservas alimenticias de su hija. Por suerte, Nanis no ha tenido complicaciones a la hora de extraer la leche de su cuerpo. Según su relato, en este centro médico conoció a otras mamás que solo tienen la posibilidad de proveerle a sus recién nacidos cerca de una onza de este líquido, cuestión que la motivó a donar su leche, pero no pudo hacerlo, ya que esta práctica no está permitida en el hospital.

Tras padecer preeclampsia y presentar un shock hemorrágico, Nanis Ochoa también fue internada en la unidad de cuidados intensivos y se le permitió regresar a casa la semana pasada. Al salir de la clínica, la empresaria se reencontró con su otra hija y le expresó su gratitud al equipo médico que se encargó de mantener su vida y la de su bebé a salvo.