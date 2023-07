Así lucía Guajira, del Desafío The Box 2023, cuando tenía unos kilos de más, ¿irreconocible?

Sin lugar a dudas una de las participantes que más ha destacado en el Desafío The Box 2023 gracias a su belleza, carisma, habilidades físicas y estrategia es Guajira . La integrante de Beta y excapitana de Gamma, casa que se desintegró, reveló a través de redes sociales que el ejercicio le cambió la vida.

Una de las primeras publicaciones que hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 400 mil seguidores, fue mostrando el gran cambio físico que tuvo gracias a su rutina de ejercicios. En la primera fotografía se le ve con un par de kilos más mientras luce un bello vestido negro, mientras que en la siguiente instantánea se le observan los abdominales marcados.

Mira también: Guajira y Mai, del Desafío The Box, sugieren ponerle el chaleco de sentencia a Sara, ¿qué dice Yan?

"No lo logré en un día, ni en un mes, ni en dos... Aún sigo en el proceso de mi mejor versión. Más que quererlo es hacer que suceda. A lo que tú le llamas ocio para mí es constancia y disciplina. Si yo puedo, tú también", fue parte del mensaje que expuso en aquella oportunidad la Súper Humana.

No te pierdas: Guajira le preguntó a Rapelo por su rendimiento en Beta: “no veo al mismo competidor de Alpha”

Diferentes usuarios de Internet le han dejado comentarios en donde le expresan la gran admiración que tienen por ella, pues ha demostrado estar comprometida con su crecimiento personal: "eres motivación. Por favor publica mas fotos tuyas antes de tu cambio", "te admiro mucho, hace poco te sigo y me pareces un ejemplo de mujer y por lo mismo me gustaría que me ayudarás contándome como iniciaste el cambio en tu vida", entre otros.

Te puede interesar: Guajira y Mai, del Desafío The Box, aseguran sentirse inconformes en Beta: "no se siente igual"



¿Quién es Kelly Ríos, más conocida como Guajira en el reality?

Es una participante de 34 años del reality de los colombianos que ingresó representando a su región Dibulla, La Guajira. Es una abogada que ama las muestras artísticas, pues lleva en la sangre la felicidad que le produce el baile. Las redes sociales se han convertido en su principal fuente de ingreso, por eso planea seguir trabajando en ellas por muchos años más.



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.



Publicidad