Guajira se conmueve tras recibir un mensaje de su familia y dos desafiantes coquetean

A la casa Beta llega la recompensa por haber ganado el Desafío de Sentencia y Servicios, Guajira es la elegida para recibir mensajes y recuerdos de sus seres queridos, entre los que está toda su familia, su novio e incluso su suegra.

La desafiante no puede evitar llorar al leer una carta de su abuela en la que le dice cuánto la extraña y lo buena competidora que es. Su novio le envía una fotografía de los dos y también recibe una instantánea de su papá y un mapa de sueños del 2019 en el que ya tenía el Desafío en la mira.

La mamá de su pareja también le envió una carta resaltando sus habilidades y todos sus seres queridos le desean bendiciones. Su hermana le dice que lo ha hecho muy bien y escribe “tú no te fuiste sola, te fuiste con Dios y los hijos de Dios no quedan en vergüenza”.

Para la desafiante este es un mensaje claro de Dios, pues se sentía muy mal después del resultado del Desafío de Capitanas. Guajira comenta que esta es la forma en la que Dios se manifiesta en su vida y se recarga mucho con los mensajes que recibe.

Después de esto, los integrantes de Beta le toman del pelo a Escudero y a Mai, por lo que el músico no pierde la oportunidad de coquetear con la exparticipante de Gamma. Le dice que no saben si tendrán pareja cuando salgan de la competencia y asegura que si no es así, la buscará.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.

¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.

¿Cómo se puede ver el Desafío The Box en línea?

No te pierdas el Desafío The Box de Caracol Televisión o en la Señal en Vivo de lunes a viernes a las 8:00 p.m.