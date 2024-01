Así ha cambiado el actor que interpretó al hijo de Pedro, el escamoso en la primera temporada

Pedro, el escamoso, ha sido una de las producciones más exitosas de la televisión nacional, fue emitida por primera vez en el 2001, hace 23 años. Lo cierto es que durante este tiempo muchas cosas han cambiado, especialmente el aspecto de los integrantes del elenco.

Al ser adultos, muchas de estas transformaciones no han sido tan notorias, sin embargo, hay una que no puede pasar desapercibida, se trata de la evolución que ha tenido Carlos Kajú, quien interpretó al pequeño Pedro Jr., hijo del personaje principal.

Con sus ocurrencias y su particular personalidad, el niño se robó todo el protagonismo y aún hay quienes lo recuerdan con cariño y entre risas, en el momento de la producción, el actor tenía alrededor de ocho años y actualmente tiene 31.

La cuenta de Instagram del intérprete suma un poco más de 75 mil fanáticos, quienes han estado pendientes de los pasos del actor a lo largo de los años, como que ahora vive entre la ciudad de México y Bogotá, asimismo, continúa inmerso en la actuación.

La descripción de su perfil dice que también es un escritor y parece que el personaje fue tan importante en su vida personal y profesional que a su vez lo recuerda en sus redes para que los usuarios de Internet lo identifiquen “soy Pedrito Coral Jr.”

Lo cierto es que de ese tierno niño ya no queda mucho, a pesar de que su aspecto no ha cambiado significativamente, ya que sus rasgos siguen siendo muy parecidos a los del gracioso pequeño que encantó a los colombianos.

Un detalle que queda en evidencia al ver sus redes sociales es que tiene un cariño muy especial por Pedrito y en cada oportunidad que se lo permite lo recuerda con nostalgia y agradece todas las puertas que le abrió el proyecto desde una edad tan corta.

El actor ha mostrado diferentes looks durante su profesión y un ejemplo claro de ello es su cabello, pues en algunas producciones lo ha llevado bastante largo, mientras que en otras luce una imagen con cortes más tradicionales. Desde entonces ha interpretado numerosos papeles en las series y novelas de Caracol Televisión como Pedro Pascasio en Bolívar, William Toledo en Las Muñecas de la Mafia y Alias Raúl en La Niña.

Una llamativa anécdota sobre su audición para el papel en Pedro, el escamoso, fue relatada en una entrevista en exclusiva con Caracoltv.com: “Me acuerdo de que me fui de una vez caracterizado, con una peluca en su momento y una camisa como roja. Muy escamoso, la verdad. A mí me tocó usar extensiones y ya me quedé después en la novela con mi cabello”, explicó.