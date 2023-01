Ángela Aguilar es criticada por su interpretación del Himno Nacional mexicano

La cantante Ángela Aguilar generó polémica en las redes sociales tras cantar el Himno Nacional de México un poco más lento de lo habitual, en la pelea de Canelo Álvarez. Las críticas de los mexicanos incluso de su padre Pepe Aguilar no faltaron y la joven se pronunció explicando lo sucedido.

Aunque el público la acompañó durante toda la interpretación la falla se presentó en uno de sus audífonos haciendo que el canto de Angela fuera más lento y demorará un poco más.

Publicidad

Esto generó miles de memes y Tweets que cuestionaban a la cantante por “cambiar” el himno o querer cantarlo al modo americano.

Yo, al ver que *Angela Aguilar* canto muy bonito el himno...pero a velocidad Paulina de la Mora. pic.twitter.com/5ZGKi8aPed — Nu💜 (@NubiaArizaga2) May 9, 2021

Para el que no vio a Ángela Aguilar entonando el himno, fue así. pic.twitter.com/4i0O9YTjwZ — Rey Puma (@Pumajestad) May 9, 2021

Publicidad

Las críticas fueron respondidas por su padre quien en tono de burla y defendiendo a su hija dijo en un live: “Ni moduló ni modificó, solo lo estaba cantando más lento y estaba mal cantado, definitivamente. Cuando sale Ángela, los audífonos que traía no servían, no se oían y el error de Ángela ahí es de que se hubiera olvidado de eso, entonces si no tienes la experiencia vas a cantar más lento, porque vas a tratar como de compensar y tratar de llegar a eso”.

"Sí hubo un error, claro que la regó; no es para fusilarla, pero sí la regó... la regó en que lo cantó como si se hubiera tomado pastillas de 'slow me down'... pero eso no tiene nada que ver con que le estén criticando", agregó.

Publicidad

Por su parte la artista también se refirió en sus redes sociales al error y agradeció a Canelo por la invitación.

“A todo mi equipo #marchinrecords, gracias. Con problemas técnicos y entonaciones lentas, estoy tan agradecida. Gracias por el apoyo y amor siempre”, escribió.