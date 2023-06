Alina Lozano se someterá a varias cirugías antes de contraer matrimonio con Jim Velásquez

Alina Lozano y Jim Velásquez se han convertido en una de las parejas más comentadas en la farándula colombiana, no solo por la estabilidad de su relación, sino también por su diferencia de edad.

A pesar de las críticas que reciben en redes sociales por parte aquellos internautas que mencionan que es solo una estrategia de marketing, a los novios parece no importarles y se han mostrado muy estables desde el anuncio de su compromiso.

Lozano y Velásquez están a punto de contraer matrimonio, razón por la cual le dieron a conocer a sus seguidores la noticia de que Alina se va a realizar algunos procedimientos estéticos para mejorar su figura y rostro, según afirmó ella en dicha publicación.

Por medio de su cuenta personal de Instagram, Lozano publicó un video el 6 de junio, comentando detalles del obsequio que recibió por parte de Jim: "Mi mejor regalo de boda… En unos días me haré unos retoques con el mejor cirujano estético y reconstructivo".

Velásquez reveló que entre los procedimientos que se hará la mujer, estará el levantamiento de busto, glúteos, un retoque en su cintura, se respingará la nariz, entre otros.

Los comentarios no tardaron en llegar, pues muchos se encuentran felices por Alina: "Ali quedará divina”, "Un retoquito para verse más joven", "Bueno todo lo que sea para mejor, aunque yo la veo regia", "Todo se vale si te hace sentir bien".

En medio de una entrevista en el programa Día a Día el 2 de junio, la futura pareja de esposos reveló cómo se sintieron al tomar la decisión de hacer pública su relación: "Para mí era importante enviar un mensaje para aquellas mujeres que se sentían mal por su edad".

"Existe un mundo de estigmas, donde mucha gente cree que por ser mayor aún no existe la pasión, o uno no se puede enamorar de alguien menor, cuando realmente no es así": expresó.

Alina y Jim también confesaron cómo fue el inicio de su romance, dado que se conocieron fue por un grupo de actuación y tiempo después la relación se transformó cuando ambos empezaron a trabajar juntos en las redes, con videos en TikTok e Instagram, simulando que eran pareja.