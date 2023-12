Aleja, ganadora del Desafío The Box 2023, mostró cuál sueño cumplió con el dinero que ganó

Alejandra Martínez, más conocida como Aleja del Desafío The Box 2023, se convirtió en la ganadora de este reality luego de derrotar en el Box Negro a Guajira. En la Final de Mujeres, ella logró recuperar la ventaja que su contrincante había tomado, dejando así su nombre grabado en la tan anhelada copa.

Cuando la joven de 24 años oprimió el botón que le otorgó el título de ganadora, reveló que ya sabía en qué usar los 400 millones de pesos que recibió ; y en exclusiva ante Caracoltv.com expresó:

“Yo le prometí a mi abuela que si me ganaba el Desafío The Box le terminaba de construir la finquita, entonces vamos por esa finca de lujo, También siempre he soñado con mi apartamento, además de invertir en mi emprendimiento que es Olimpya Sport".

Y efectivamente así fue, pues cinco meses después de finalizado el programa, Aleja mostró en sus redes sociales, ante sus más de 740 mil seguidores, que recibió las llaves de su nuevo hogar, ubicado en Bogotá, en el piso 14 de un conjunto residencial.

“Un logro más en mi vida. 🏡❤️ No tengo palabras para describir lo que siento, solo me queda agradecerle a mi Dios por tantas bendiciones. 🥺🙏 Este ha sido un año de muchas alegrías, tristezas, triunfos, pérdidas, lágrimas, caídas, esfuerzos, sacrificios, golpes y finalmente puedo decir LO LOGRÉ 🏅🥂🍷”, fue lo que escribió acompañando el video.

En el clip publicado se le puede ver abriendo la puerta de su apartamento y celebrando junto a su familia. Adicionalmente, en el espacio de los comentarios, muchos de sus amigos le han dejado varios mensajes felicitándola y deseándole mucha más felicidad.