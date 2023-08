Aleja, ganadora del Desafío The Box 2023, reveló cuáles son las cirugías estéticas que se ha hecho

Aleja, campeona del Desafío The Box 2023 , no solamente se ganó la competencia y sus respectivos 400 millones de pesos, sino que los colombianos le han demostrado un enorme cariño y admiración luego de lo visto en la Ciudad de las Cajas. Todo esto ha hecho que se generen una gran cantidad de comentarios sobre ella y sin duda alguna sus seguidores no han podido contenerse de hacerle preguntas tanto del programa como de su vida, por lo cual una de las más realizadas es acerca de las cirugías estéticas que se ha realizado.

Esto se debe a que esta ganadora tiene una figura de admirar, dado que luce un cuerpo esbelto y tonificado, por lo cual muchas personas consideran que esto no se debe únicamente al constante ejercicio que realiza, sino que ponen en duda que no haya pasado por un cirujano.

Muchas cosas se han hablado de Aleja, desde comentarios positivos hasta críticas sobre el hecho de que le haya ganado a Guajira en la gran Final de Mujeres, pues muchos fanáticos de la representante de Gamma consideraron que el resultado debía ser diferente y que la abanderada de Omega no merecía dicho reconocimiento, pues su rendimiento tuvo altibajos.

Ha sido tanto el debate y conversaciones alrededor de este tema que varios usuarios en las redes sociales consideran que estas dos finalistas del Desafío The Box 2023 no se la llevaban para nada bien y hasta han asegurado que Guajira sigue lanzándole algunas pullas a quien fue su rival en el Box Negro.

Todo esta controversia hizo que Aleja decidiera estar en constante contacto con sus seguidores, a quienes les ha mostrado todas las actividades que ha hecho desde que salió de la Ciudad de las Cajas y el afectivo vínculo que tiene con varios de los exparticipantes, como se pudo notar en el inicio del 'Tour Morado', en el que hubo un reencuentro de algunos competidores.

Así mismo, la campeona se ha mostrado muy real ante sus fanáticos y ha buscado ser lo más sincera con ellos, razón por la cual constantemente realiza la dinámica de las preguntas en sus historias de Instagram y responde cuestionamientos de diversas clases, ya sea de su experiencia en el programa o su vida personal.

Es por ello que en uno de estos videos, Aleja recalcó que unos de los mensajes que recibe frecuentemente son acerca de su aspecto físico, dado que muchos quieren saber si pasó por un cirujano para lograr la figura que tiene o si se debe a su constancia con el ejercicio.

"Yo únicamente me hice los senos, eso fue hace cinco años, y me hice algo así como una lipo. Yo siempre he sido delgada, pero me puse a comer muchas hamburguesas, entonces, en la parte de la espalda aproveché, con el cirujano que es excelente, y me rellené con la poquita grasa los laditos de la cola, pero ahora no tengo es nada, estoy flaca de tanto entreno", comentó la ganadora del Desafío The Box 2023 en sus historias de Instagram.