Aleja es la ganadora del Desafío The Box 2023: una Súper Humana que no se dejó vencer de la Muerte Aleja obtuvo un cupo para la gran final del Desafío The Box 2023 luego de competir en contra de Juli en el repechaje. Ahora su nombre será recordado por los amantes del reality de los colombianos al ser la ganadora.