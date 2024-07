Aida Victoria Merlano se cortó el cabello tras la ruptura con Westcol: "cerrar ciclos"

La ruptura entre Aida Victoria Merlano y Westcol ha sido bastante mediática, pues la mujer que cumplió el papel de la tercera en discordia en esta relación hizo que su acercamiento y conversaciones con el streamer se volvieran virales y de esta manera la creadora de contenido se diera cuenta de lo que estaba sucediendo y tomara acciones al respecto.

Desde dicho momento, todos los involucrados se han encargado de dar sus versiones o de comentar cómo se encuentran en este momento, sin embargo, la principal afectada ha sido quien más ha abierto su corazón, puesto que no ha podido evitar llorar ante todo lo ocurrido.

Cambio de look de Aida Victoria Merlano

A pesar de que hace poco se había tinturado el cabello de un tono entre cobrizo y naranja, la creadora de contenido volvió a darle un nuevo aire a su imagen, esto con el objetivo de "cerrar ciclos" luego de su segunda ruptura con Westcol.

Aunque aún no ha dejado ver cómo se ve realmente, Aida Victoria Merlano subió una historia a su cuenta de Instagram en la que se puede ver que se cortó bastante pelo y aceptó que era por esta razón de soltar un poco toda la carga emocional que le ha traído esta separación.

Tras la imagen, la creadora de contenido subió estas palabras: "las buenas y malas personas no existen, solo existen personas en sus buenas y malas versiones".

Aida Victoria Merlano habla de su reencuentro con Westcol tras la ruptura

La creadora de contenido confesó que las declaraciones que ha dado su expareja la han afectado bastante, pues con un nudo en la garganta relató: "ayer cuando lo veía en stream, hablando tantas cosas de mí... yo sentía que me sacaban el corazón del pecho y me lo agarraban de bolita de trapo. Me llamó, yo lo tenía bloqueado de uno de sus teléfonos, pero me llamó de otro".

Después de que le pidiera repetitivamente que se vieran ella accedió y lo recibió en su casa, no obstante, ella destacó que tenía mucha rabia y le dijo varias cosas. Asimismo, él se habría disculpado asegurando que dijo estas palabras con rabia y que le diera ora oportunidad.

"Yo le dije te amo con todo mi corazón, pero no te quiero en mi vida. Y sale otra vez, publicando capturas de pantalla con su mamá, que claro que me duelen. Cuado un hombre te pide una oportunidad, tú tienes que darte tiempo porque tú vas a conocer verdaderamente a ese hombre después, no durante", añadió.

Para finalizar, a través de este video en sus historias de Instagram, Aida Victoria Merlano recalcó: "yo no me arrepiento de esa relación, de hecho aprendí mucho. Yo entré siendo una y salí siendo otra".