Actriz de ‘Rebelde’ reveló que en poco tiempo podría quedar ciega por condición que padece

La actriz Alisson Lozz, conocida por su participación como Bianca, en la exitosa serie juvenil ‘Rebelde ’ dejó preocupados a sus fans, luego de que por medio de su cuenta de Instagram revelara que en poco tiempo podría perder la visión debido a una condición de salud que padece.

Mientras la actriz agradecía el haber ganado un iPad, confesó que este le iba a ser de gran ayuda, pues se le dificulta ver la letra de su celular, añadiendo que desde niña ha padecido una condición en sus ojos que le ha hecho perder la visión.

Aunque la famosa tenia la ilusión de operar su vista los 18 años, médicos aseguraron que no era apta para dicha intervención, pues su retina es muy delgada.

“Cuando tenía 18 años estaba feliz porque ya me iba a hacer mi cirugía láser (…) Me dijeron: “no puedes, tu retina es muy Delgados, tu ojo es muy ovalado, entonces no eres cantada a cirugía”, e dijeron que mi cornea estaba muy mal y no iba a aguantar la cirugía”, relata la actriz.

Asimismo confesó que los médicos le indicaron que necesitaba un tratamiento para fortalecer su cornea o de lo contrario a sus 30 años podría quedar ciega.

“(…) y si estoy viendo que ya estoy quedando medio ciega, yo pensé que no. El tiempo pasa muy rápido”, dijo la actriz de 28 años, dejando más que preocupados a sus fans.

Alisson, quien ya se metió que la actuación y actualmente es dueña de una empresa de cosméticos, indicó que espera que en un futuro la tecnología pueda ayudarla con su condición y no perder su vista del todo.