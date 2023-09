A Aleja, del Desafío The Box 2023, le piden que no empiece a imitar a Guajira, ¿qué hizo?

Tras la final del Desafío The Box 2023 , en la que Aleja se consagró como la campeona en medio de una dura y exigente prueba contra Guajira, estas dos finalistas siguen en el corazón de muchos colombianos que al día de hoy siguen pendientes de todo lo que hacen fuera de la Ciudad de las Cajas, no obstante, algunos de ellos remarcan la competitividad entre ellas y las andan comparando.

Para nadie es un secreto que estas dos exparticipantes no tuvieron una gran relación, pues la mayoría del tiempo fueron rivales y no tuvieron la oportunidad de conocerse entre sí, lo cual hace que sus lazos no sean como los de otros exdesafiantes luego de que terminó la competencia.

A su vez, durante el Desafío The Box, al estar en equipos rivales, siempre se enfrentaron y surgieron críticas de parte y parte, ya que solo veían un lado de la otra, por lo que Guajira siempre exaltó que no consideraba que la miembro de Omega mereciera llegar a una final, mientras que Aleja tildaba a la integrante de Gamma de ser prepotente.

Aunque la competencia ya terminó y muchos dejaron de lado los conflictos ocurridos en la Ciudad de las Cajas, estas dos finalistas decidieron mantenerse distantes. No obstante, varios de sus seguidores constantemente les preguntan por su opinión sobre la otra y no dudan en comparar todo lo que hacen.

En este caso el punto en disputa se da por los bailes que suben a redes sociales. Aquí cabe destacar que Guajira se ha caracterizado por hacer muchos contenidos mostrando sus mejores pasos, ya sea sola, saltando el lazo o en compañía, demostrando el gran ritmo que tiene.

Sin embargo, no es la única exparticipante del Desafío The Box que ha publicado contenido de este tipo, pero el hecho de que Aleja ahora lo esté haciendo ha causado algunas críticas y le han recomendado que no empiece a imitar a la que fue su rival en la Final de Mujeres.

Las opiniones estuvieron divididas en el video en el que se le puede ver a la campeona bailando sensualmente, dado que mientras que unos destacan su belleza, otros le recuerdan a Guajira.

"El tormento de ustedes se llama Aleja", "Primera vez que veo una cachaca así tan divertida y que baile bien", "Ay no empieces igual que Guajira 😂", "Tan grande de verdad y con mente de pollo esto se llama esclavitud mental", "Dile a Guajira que te dé unas clases de baile", fueron algunos de los comentarios en esta publicación.