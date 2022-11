Ami Rodríguez explicó por qué fue importante que Sofía Castro y Juanda hablaran de salud mental

Cada vez son más las celebridades en Colombia y a nivel internacional que se han atrevido a hablar públicamente de su salud mental. Casos como los de Sofía Castro , Juanda y Selena Gómez han puesto las miradas del mundo entero sobre la importancia de ir a terapia y preocuparse por el estado mental al igual que se hace normalmente por una dolencia física.

En diálogo con Caracoltv.com el reconocido youtuber Ami Rodríguez reveló cómo percibe esta situación en su rol como influenciador teniendo en cuenta que ha recibido críticas por su extrovertida personalidad y por el contenido que crea para redes sociales. Aunque confesó que durante una época (2018) llegó a obsesionarse con el impacto que tenían sus publicaciones en los internautas, ahora trata de ser un poco más relajado a la hora de hacer una publicación.

¿Qué dijo Ami Rodríguez sobre el caso de Sofía Castro y Juanda?

Hace un par de semanas Sofía Castro publicó un video en el que contó que durante mucho tiempo se "odió" a sí misma, hecho que la llevó a visitar a inicios de 2022 una clínica psiquiátrica porque tenía ideas suicidas . Allí tuvo la oportunidad de conocer a otros pacientes, hablar de su condición y dar el primer paso para empezar su proceso de recuperación.

Asimismo, Juanda también se atrevió a revelar que estuvo a punto de acabar con su vida ; sin embargo, acudió a un amigo que lo llevó a un centro, donde lo medicaron, estaban pendientes de que no atentara contra su integridad física y en el cuál le enseñaron la relevancia de pedir ayuda dejando al lado los estigmas que rondan frente a la salud mental.

Frente a estos casos, Rodríguez aseguró que respeta la decisión de sus colegas de contar sus historias frente a millones de personas o no, argumentando que es un asunto completamente personal; sin embargo, se mostró orgulloso de que estos temas se aborden sin tabú e instruyan a más personas para evitar desenlaces fatales.