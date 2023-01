El mundo se viste de gala: Carolina Herrera festeja su cumpleaños número 76

El ocho de enero de 1908 nació el legendario William Hartnell, conocido por su interpretación del Primer Doctor en la serie de televisión de ciencia ficción, 'Doctor Who'. Sin embargo, años después, Hartnell salió de la producción por su condición de salud y la mala relación con el equipo de trabajo.

Una de las fechas para recordar siempre fue el nacimiento de Elvis Presley en 1935, conocido en todo el mundo como ‘El rey del Rock & Roll’. Elvis inició su carrera artística a la edad de 19 años, alcanzando la fama con su primer sencillo ‘Heartbreak Hotel’. En el año 1977, Elvis Presley muere al sufrir un infarto agudo de miocardio.

La reconocida diseñadora venezolana María Carolina Josefina Pacanins Niño, más conocida como Carolina Herrera, nació el ocho de enero de 1939. La diseñadora incursionó en el mundo de la moda con su primer desfile en el año 1981 y, gracias a su increíble trayectoria, ha sido merecedora de reconocimientos como ‘Mejor diseñadora de Ropa Femenina’ en el 2004 y ‘Mejor fragancia selectiva’ en el año 2007 por la Academia del Perfume.

Ese mismo día, pero en el año 1946, nació Robby Krieger, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Krieger hizo parte de la banda de rock, The Doors en donde compartió escenario junto a Jim Morrison, Ray Manzarek y John Densmore.

Un años después, 1947, llegó al mundo el cantante David Robert Jones, más conocido como David Bowie. El músico británico celebra hoy sus 69 años y lo hace con el video de su nueva canción, ‘Lazarus’, que hace parte de ‘Blackstar’, su álbum de estudio número 25.

El cantante R. Kelly también nació el ocho de enero, esta vez en el año 1967, con el nombre de Robert Sylvester Kelly. Varios de los éxitos de R. Kelly que lo convirtieron en representante del género R&B son ‘I Believe I Can Fly’ y ‘I'm Your Angel’ con Céline Dion.