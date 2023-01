¿Cómo logró Diva Jessurum bajar 12 kilos? Tenemos los detalles

La periodista barranquillera Diva Jessurum , directora de Entretenimiento de Noticias Caracol y cabeza del programa ‘Se dice de mí’ , le contó en exclusiva a la Revista Vea cuál fue el método que adoptó como estilo de vida, con el que ha logrado bajar 12 kilos y perder cuatro tallas.

Todo comenzó el 15 de enero del año pasado, cuando Diva tomó la decisión de reinventarse y “cambiar el chip”. Se propuso verse físicamente distinta y dejar atrás hábitos que no le hacían bien a su cuerpo, por eso cuenta que cambió su manera de alimentarse, pues “La gente comete el error de pensar que lo difícil es adelgazar: no. Es mantenerse delgado”.

Publicidad



La alegre periodista consume productos orgánicos, eliminó durante cuatro meses los dulces y las harinas, dejó atrás su adorada y deliciosa arepa de huevo para sustituirla por una arepa de quinua, que aunque “No sabe lo mismo. A veces siento que estoy comiendo borrador”, hace que se sienta distinta física, mental y espiritualmente.

A este nuevo estilo de vida le agregó deporte, por lo cual contrató a un entrenador personal con el que practica crossfit tres veces por semana. Hace gimnasia pasiva dos veces por semana, sube a Monserrate en tres horas cada quince días… y muchos se preguntarán ¿cómo lo logra?, ¿cómo hace para sacar el tiempo en medio de su ajetreada agenda diaria? Pues sencillo: constancia, decisión, disciplina y amor propio.

Diva admite que “odio el estar bien arreglada y luego lavarme la cara, hacerme una cola y tirarme al piso a hacer abdominales. Llego a mi casa molida, sin ganas de que me hablen. No me gusta, pero lo veo como una inversión de salud. Detesto hacer dieta”. Pero siempre hay algo motivante que le ha permitido seguir adelante y no recaer, porque este proceso tampoco es tan sencillo como parece.

“Lo que pasa es que cuando estiro la pierna y me pongo una falda, veo la pierna marcada. Los resultados han hecho que no decaiga”, asegura a la Revista Vea.

Publicidad

Ver: La dieta milagrosa con la que Oprah Winfrey bajó 11 kilos

Publicidad

Entre los trucos de alimentación que aconseja, recomienda comer en la mañana una porción de chicharrines de soya y fruta. A la media mañana salchichas de vegetales, fresas o queso. Al almuerzo solo consumir una harina y cancelarlas después de las 4:00 de la tarde. Antes de hacer ejercicio come granola con yogurt y para finalizar come atún; todo esto acompañado de agua durante el día.

Publicidad



“La idea no es aguantar hambre por 6 o 7 horas, sino tener siempre el estómago satisfecho con alimentos saludables (…) He bajado 12 kilos, pero la gente cree que son más. Hago la dieta pero como estoy haciendo ejercicio, la masa muscular crece y no te permite rebajar en peso, pasé de ser talla 12 a 8”, comenta sintiéndose completamente orgullosa de la mujer inteligente y admirable que es.