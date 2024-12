Andreína Solórzano confirmó el nacimiento de su bebé: mira su primera foto

Andreína Solórzano es una de las presentadoras más queridas de Noticias Caracol, es usual que los colombianos la vean en el informativo y por eso también tiene muchos seguidores atentos a su vida, de hecho, en redes sociales suma más de 100 mil fanáticos.

Es por esto que los usuarios de Internet estaban atentos a las noticias sobre su embarazo, ya que ella había compartido de manera pública que había tenido una batalla para quedar en embarazo y este era uno de sus grandes anhelos desde 2019.

Mira también: ¿El efecto diciembre? Periodista de Noticias Caracol cometió un gracioso error y no aguantó la risa

Tras acudir a una clínica de fertilidad y persistir con su sueño, la mujer anunció que Leo, su hijo, llegaría al mundo el 30 de diciembre del 2024, pero no fue así. Ahora, Solórzano confirmó que su bebé se adelantó y nació este 12 de diciembre.

“Buenos días, universo, decidí llegar antes. Mis papás están felices porque ya me sostienen en sus brazos, me alimentan y huelen mi cuellito. Soy Leo y vengo a revolucionar el corazón y la vida de mi mami que babea por mí”, escribió acompañando la primera foto de su niño.

No te pierdas: Presentador de Noticias Caracol será papá por segunda vez, después 17 años: Conoce quién es

Publicidad

Los comentarios no se han hecho esperar y celebridades como Linda Palma, Maythe González, Ricardo Orrego, Adriana Betancur, Inés María Zabaraín, Silvia Bernal, entre otros, la han felicitado por el sueño que acaba de cumplir y halagan la ternura del pequeño Leo.

Publicidad

Andreina Solórzano se había retirado de Noticias Caracol

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Andreina informó que debía guardar reposo debido a que se encuentra en la última etapa de gestación; por lo que les solicitó a sus superiores permitirle estar en casa mientras termina la dulce espera.

Te puede interesar: Daniela Pachón lo dejó todo en Bucaramanga para cumplir su sueño de estar en Noticias Caracol

"La semana pasada me despedí de mis compañeros de Caracol. El médico me mandó a descansar y comer mucha proteína, pues mi chiquito necesita ganar peso. Quiero agradecer a esta familia del noticiero. Los presentes en esta foto, los jefes y compañeros que han sido empáticos y comprensivos en este tiempo de gestación. Gracias, nos vemos el próximo año", escribió en la citada red social.

Junto a la descripción se destacaban una fotografía en la que se le ve en un compartir junto a algunas colegas, quienes la apoyaron desde el inicio de todo este proceso. Sus fanáticos, por otro lado, le desearon muchos éxitos y afirmaron que esperarán ansiosos a que regrese al informativo.