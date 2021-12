¿Te ha pasado que estás chateando a gusto con alguien y de repente desaparece? No te alarmes, en muchos casos la persona con la que estás interactuando simplemente se ha olvidado de lo que estaba haciendo. Para hablar de este fenómeno, llega Sophia Pérez, astróloga y creadora del proyecto digital Esophterica , quien revela cuáles son los 5 signos del zodiaco que más se tardan en responder mensajes.

Acuario

Los nacidos bajo este signo zodiacal se caracterizan porque casi nunca están pendientes del celular, tienen aparatos electrónicos algo desactualizados o porque los silencian cada vez que van a entrar a alguna reunión importante. Aunque suelen pensar con frecuencia que respondieron a su interlocutor, la verdad es que olvidaron completamente la conversación que estaban sosteniendo.

Géminis

En general, los signos de aire caben dentro de esta categoría por su naturaleza dispersa, así que géminis está incluido porque prefiere hablar directamente con sus seres queridos, antes que estar conectado a un celular las 24 horas del día. Si quieres entablar una buena relación con ellos, procura tener contacto directo y evitar el uso de dispositivos móviles.

Libra

A pesar de que son muy sociables y están en la capacidad de hablar todo el día con las personas a las que les tienen aprecio, los libra tienen muchos mensajes en su WhatsApp, Facebook e Instagram sin responder. Procura enviarle un comentario amistoso para reanudar la conversación y estará listo para contestar con el mayor de los gustos.

Capricornio

Los capricornio se destacan entre los demás porque únicamente responden mensajes de trabajo. La mayoría de veces en que no desean socializar tienden a compartir texros algo secos como "okey", "bien", "gracias" y "¿qué haces?". Sumado a esto, se puede presentar el momento en el que tarda horas y hasta días en fijar por completo su atención en ti.

Sagitario

A diferencia de los signos mencionados, sagitario no se tarda en contestar, solamente decide no hacerlo. Esto no lo hacen con el propósito de hacerte sentir mal, pues tiempo después pueden sostener una conversación súper amable, es solo que en ocasiones no les gusta tener este tipo de interacción.