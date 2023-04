Rebelde: la gran mentira que inventó Roberta terminó en un desmayo de Teo

Roberta Pardo , la única hija de la famosa cantante Alma Rey, no para de meterse en problemas y hacer travesuras en Rebelde . Ella ahora cuida a Marcelino, un niño huérfano a quien busca proteger, pero por evitar que sea descubierto termina involucrando a Teo en una mentira y le inventa al profesor de ética y filosofía que ambos han tenido intimidad, para así evitar que entre al lugar donde se esconde el pequeño.

Días después, Enrique Madariaga aborda Teo y le dice que él celebra el amor a pesar de las múltiples prohibiciones que hay en el Elite Way School y se preocupa por su “seguridad”. En un principio, el estudiante no entiende a qué se refiere el maestro, pero él le explica que le habla del uso de métodos anticonceptivos. Teo le dice que no opina sobre este tema y el profesor le recrimina por no hablar de ello. El joven se empieza a sentir mal, pero Enrique intenta calmarlo diciéndole que él solo quiere ayudarlo y le pregunta si se cuidó a lo que le responde que él no tiene relaciones sexuales.

El profesor le dice al estudiante que no le mienta, puesto que él sabe que tiene intimidad con Roberta y que ella misma se lo había confesado. Luego de la conversación Teo se desmaya por el impacto que le causó lo que le ha dicho. Teo recobra la conciencia y dice que todo ha sido mentira y que él no ha hecho nada. Enrique lo intenta calmar diciéndole que esto ha sido una conversación entre hombres.

Más tarde, en su habitación Teo habla con Miguel quien le pregunta cómo le fue en su charla con el profesor, a lo que le responde que mal y le cuenta lo sucedido. Arango no puede creerlo y le dice que no sabe de dónde él saca esa historia, sin saber que Roberta fue la que inventó la situación para salvarse.

La telenovela mexicana que revolucionó a toda una generación fue dirigida por Felipe Nájera, Juan Carlos Muñoz y Luis Pardo, la producción estuvo a cargo de Pedro Damián quien en este proyecto plasmó la historia de un gran grupo de estudiantes que tienen su origen en las familias más prestigiosas y reconocidas de México y otros países, pero también, de aquellos alumnos de bajos recursos que llegan a esta institución bajo un programa de becas. Perfiles totalmente diferentes y que contrastan a la hora de interactuar y convivir entre ellos.