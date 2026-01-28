Letra completa de ‘La savia en mis venas’, canción de Sky en ‘La Reina del Flow 3’

Esta es la letra de la canción ‘La savia en mis venas’, de la ‘Reina del Flow 3’:
Si yo quiero vivir
nadie vive por mí
yo no voy a parar
ni a dejar de soñar
un instante
En el barrio he crecido
todo el mundo es lo mío
como un ave pequeña
que salta del nido
sin saber volar
Pero la envidia
y el mal amor
es algo que no tiene perdón,
y duele más si son los que tú quieres,
y te quieren callar
CORO
Esa savia que corre en mis venas
me cura y me hace soñar
Puedo sentir dentro de mí el susurro
saber que te puedo encontrar
Porque esa savia que está en mi cabeza
es el fuego y es mi canción
Yo voy pa'lante, con todos mis anhelos
Y nadie lo podrá evitar
Ni el cielo es el límite bebé
No te equivoques si me odias a mí,
yo tengo la clave para ser feliz,
te puedo dar, te puedo compartir,
porque todo está dentro de mí
En las sombras hay colores,
en mis manos cicatrices,
en la risa de la luna,
voy dejando mi locura,
lo que me falta yo lo busco, me sostiene,
y así no crea nadie en mí pues que se enteren
Que se enteren, que me quieres, yo voy de frente,
voy sin mente, yo te llevo pa' la disco y
te robo un besito, no lo puedo evitar,
cada vez quiero más,
si me das de probar, esto no va a acabar
Te gusta cómo me muevo,
como vibro en la pista
y yo sé lo que tú quieres
sandungueo no resiste,
lo que ves es solo el principio,
te vas a quedar adicto,
pero no juegues conmigo
te puedo dejar en visto
Te gusta cómo me muevo,
como vibro en la pista
y yo sé lo que tú quieres
sandungueo no resiste,
lo que ves es solo el principio,
te vas a quedar adicto,
pero no juegues conmigo
te puedo dejar en visto
Pero la envidia y el mal amor
es algo que no tiene perdón
y duele más si son los que tú quieres,
y te quieren callar
CORO
Esa savia que corre en mis venas
me cura y me hace soñar
puedo sentir dentro de mí el susurro,
saber que te puedo encontrar
Porque esa savia que está en mi cabeza
es el fuego y es mi canción
yo voy pa'lante, con todos mis anhelos
y nadie lo podrá evitar
¿De qué trata 'La Reina del Flow 3'?
La temporada tres explora nuevos conflictos en un contexto donde la música urbana sigue siendo el eje narrativo. A la ya compleja relación entre protagonistas se suman nuevos personajes como Sky, una joven artista cuyo talento y presencia podrían alterar dinámicas ya establecidas en el mundo del reguetón.
El regreso de Yeimy también está marcado por un giro dramático: un accidente que sacude a la opinión pública y desencadena una serie de rumores que ponen en duda su destino, mientras Charly transita un viaje emocional profundo y vulnerable