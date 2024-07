Robinson: un camino de resiliencia y pasión en las canchas locales de fútbol

A sus 32 años, Robinson ha pasado por varios equipos y ligas, desde sus inicios en clubes juveniles reconocidos hasta su participación en la segunda división nacional. Su trayectoria internacional también dejó una marca.

"Comencé en el fútbol desde los 7 años, estuve en la Equidad, después pasé a Club García, jugué en la segunda división, quedamos campeones con Millonarios, ahí pasé a Bogotá Fútbol Club, ahí jugué en la Sub 20 y ese mismo año, como en marzo más o menos me llamaron de la profesional para debutar en Copa Colombia contra Santa Fe, ahí me fue muy bien, después fui al Salvador", afirma Robinson.

Aunque tenía un futuro prometedor en el fútbol internacional, las barreras económicas lo trajeron de regreso a Colombia, su país natal, donde encontró en el fútbol aficionado una nueva y significativa oportunidad.

"Me devolví acá a Colombia. Empecé a jugar en los torneos a nivel aficionado, me fueron reconociendo algo por jugar, me daban para la gaseosa, para los buses y así, a medida que fue pasando el tiempo, ya entonces me empezaron a reconocer mucho más", asegura.

Actualmente lo llaman "el jugador pirata" por su habilidad para adaptarse y destacarse en diversos equipos y ciudades. Ha enfrentado a algunos de los mejores equipos de Bogotá, Melgar y Girardot. Su versatilidad y determinación en cada partido son prueba de su pasión por el deporte y su constante búsqueda de nuevos desafíos.

"Convertir esto en mi vida ha sido un trayecto lleno de partidos y momentos memorables", comenta Robinson. Juega en varios equipos y torneos, ganándose la vida y compartiendo la pasión por el fútbol con amigos y rivales.

Uno de los puntos culminantes en su carrera fue su destacada participación en la Copa Trinche Andina, un torneo emblemático del fútbol aficionado en Colombia que se celebra en las canchas de Compensar. Robinson no solo jugó un papel crucial en el torneo, sino que también dejó huella con sus habilidades.

"Esta cuarta edición de la Copa Trinche Andina me ha parecido espectacular. Creo que han hecho muy buena campaña y tienen buenos patrocinadores. Las instalaciones siempre han sido muy buenas", agregó.

Su mensaje final a los jóvenes aspirantes y a todos los amantes del deporte es claro: "Con actitud y perseverancia, se puede lograr mucho, ya sea en el fútbol o en cualquier aspecto de la vida".