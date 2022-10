Con fuerza y valentía, Fernanda Cuatín comparte su experiencia en la lucha contra el cáncer

Fernanda es una de las más de 5.000 mujeres vinculadas a la ruta de atención especial de Compensar Salud, en la que recibe acompañamiento de un equipo multidisciplinario de profesionales, lo que le ha permitido avanzar rápidamente con su tratamiento.

En los últimos 4 años Fernanda ha recibido 2 diagnósticos de cáncer, el primero de cérvix y el segundo de seno. Sin duda, ella representa a esos millones de guerreras que, en medio de su lucha contra esta enfermedad, se han convertido en mujeres absolutamente poderosas.

"Me dijo: “vas a perder personas, el trabajo, vas a perder el seno, vas a perder tal vez tu cabello, tus cejas...” cuando él me dijo eso, yo respondí: “doctor, si se tiene que perder, que se pierda, si el seno no va a estar, algún día me lo podré mandar a poner, si el cabello se cae, algún día me volverá a crecer, pero a mí la vida no me va a volver a crecer, entonces, hay que luchar y esto no me va a parar, o sea, esto es sólo el comienzo".

Una vez terminada la incapacidad por la cirugía de mastectomía, Fernanda de 36 años y madre de Nicolás de 13, recibió una nueva alerta: el resultado de la patología indicó que el cáncer no había cedido; esto significó el comienzo de una nueva fase en el tratamiento: la quimioterapia.

Es docente de profesión y tiene algo que la hace especial, algunos le llaman magia, pero ella le llama poder a la capacidad que le permite darle valor a lo esencial y ver en cada experiencia una oportunidad para aprender.

En palabras de Fernanda, si el cáncer sirve de algo es para empoderar y para hacer que los que nunca se han preocupado lo hagan. Y eso la ha motivado a compartir con otros su experiencia, una condición que enfrenta con fuerza y valentía.

Esta amante del deporte, la sana alimentación y la vida saludable no tenía en sus planes recibir un nuevo diagnóstico de cáncer, sin embargo, sabe que esos buenos hábitos la prepararon para seguir luchando.

"Esto puede llegarle a cualquiera, entonces, si yo tengo una opción de revisarme y comer sano, no tomar bebidas alcohólicas, no fumar, pues hay que hacerlo, hay que alejarse de todo lo que lo pueda llevarlo a uno a ese camino".

Hasta agosto, Compensar Salud ha diagnosticado 746 nuevos casos de cáncer de seno, y gracias a su ruta especial, sigue reduciendo los días para la detección y el inicio del tratamiento, algo que Fernanda traduce como confianza y que en sus propias palabras la hace sentir poderosa.