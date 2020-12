Todos bienvenidos a esta cena escamosamente navideña: la historia de Inés Oviedo

No hay nada más cierto que donde come uno, comen dos, tres, cuatro y hasta cinco. Un dicho popular que encaja a la perfección en esta época decembrina en la que el buñuelo, el tamal, la natilla y hasta la lechona se comparten con los invitados a la cena navideña, en la que no se niega un bocado, incluso, a los que no se tenía previsto que asistieran.

Los actores de Pedro, el escamoso , además de talento y carisma, han demostrado tener un gran corazón y se han caracterizado por su solidaridad. Este es el caso de la actriz Inés Oviedo, quien el pasado día de las velitas recordó en #UnaNavidadEscamosa una sentida anécdota con la que conmovió a los internautas.

En esta ocasión, la actriz que interpreta a Lidia en la producción, sorprendió con una nueva historia, la de una Navidad muy particular que celebró hace algún tiempo.

Te puede interesar: "A pata boleada": la novena de aguinaldos más accidentada que ha vivido la actriz Martha Osorio

Junto a su madre, Inés Oviedo abrió las puertas de su casa para recibir en la cena del 24 de diciembre a todos aquellos amigos y conocidos que no tenían con quién compartir en esta fecha tan especial; sin embargo, el festejo se salió de control al recibir más invitados de los que esperaba. Y aquí el dicho popular se cumplió: al final, nadie se quedó sin probar la lasaña navideña.

Y es que la Navidad saca lo mejor de cada uno y la fraternidad es protagonista en los hogares del mundo. Sin importar qué tanto haya en casa, el cariño es el que abunda y permite que las familias se unen, los amigos brindan y el amor brille.