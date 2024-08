Carlos Torres revela todos sus secretos en el set: así es un día junto a él

La historia de Pedro, el Escamoso encantó a los televidentes y por eso muchos quieren saber más detalles de lo que sucede detrás de cámaras con varios de sus miembros del elenco favoritos, como Carlos Torres.

En medio de una entrevista exclusiva, el actor reveló que ama el set y allí siempre tiene la adrenalina disparada, ya que los rodajes son un poco intensos, los horarios largos y agotadores, pues todos están activos y trabajando.

El intérprete de Pedro Jr. declaró que no hay mucho tiempo para hacer algo que no sea trabajar y enfocarse en las escenas, a pesar de esto en los pocos momentos de tranquilidad o en su hora de almuerzo disfruta del lugar que tiene para descansar.

Un día de trabajo con Carlos Torres

“La vida en el set es afanada” y un ejemplo perfecto de ello es que el día de la entrevista lo recogieron a las 6:30 de la mañana, lo que quiere decir que se despertó a las 5:30 a.m. hora en la que aún no puede comer porque su cuerpo no lo acepta.

En ese momento se arregla, empaca su lonchera y los implementos de aseo que usará a lo largo de la jornada. A las 8:00 a.m. ya está en el set que, en este caso, estaba ubicado a las afueras de Bogotá y se quejó del tráfico de la ciudad.

En la locación lo primero que hace es ponerse la ropa del personaje y luego pasa a maquillaje, posteriormente el equipo de sonido le pone el micrófono y el director llega a marcar la primera escena.

Son 11 horas de trabajo y al salir se queda dormido en el carro que lo lleva a casa, cuando llega a su hogar se aprende las escenas del día siguiente, come, ve televisión, si le da tiempo va al gimnasio y finalmente descansa.

