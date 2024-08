¿Qué comían en el rodaje de Pedro, el Escamoso?: Carlos Torres y Laura Junco se confiesan

Detrás de lo que se puede ver a través de la pantalla chica, hay actores que se encuentran realizando su trabajo en cada una de las escenas, sin embargo, en televisión solo vemos el resultado de todo ello, mas no todo lo que sucede detrás. Esto nos lleva a ir tras bambalinas para preguntarles sobre cómo comen en un día mientras que están de rodaje.

Carlos Torres y Laura Junco son quienes se animan a respondernos acerca de esa rutina alimenticia que poseían mientras que se encontraban en la segunda temporada de Pedro, el Escamoso.

El primero en responder es el actor, quien menciona: "cuando no me recogen tan temprano y logro comer en mi casa, desayuno cinco huevos, cuatro claras y uno con yema, con una tajada de pan, arepa o arroz". Muy diferente a su colega, quien confiesa que la mayoría de veces no se alimenta a esta hora del día.

Carlos Torres hace énfasis que luego tiene unas nueves, en las que consume granola con yogurt griego y banano. Por su parte, Laura Junco nos relata lo que hace para el mediodía: "generalmente traigo mi almuerzo, entonces ya he hecho el día anterior como cositas rápidas, tales como arroz y espárragos".

Los dos actores destacan la importancia de la proteína en este punto del día y después ella revela que lleva agua y algunos tés para soportar en varias ocasiones el frío.

Destacando que siempre lleva su lonchera, Carlos Torres recalca que lleva una manzana y atún, mientras que Laura deja en claro que no es mucho se seguir dietas y que no se restringe tanto a la hora de comer. Mientras que ella confiesa que le de vez en cuando se come una pizza, el intérprete de Pedro Jr. asegura que le encanta el dulce y las hamburguesas, procurando consumir esto los fines de semana.

Carlos Torres revela qué heredó Pedro Jr. de Pedro, el Escamoso

En exclusiva con Caracoltv.com, el actor de 35 años comenta que elementos le heredó su personaje a 'Mompirri' y confiesa que lamentablemente son pocos, porque considera que no le sacó ni el talento para sacar sus mejores pasos al ritmo de 'Pirulino'.

"Pendrinchi no baila y es muy penoso, tiene carisma, pero no espontaneidad y menos la seguridad de Pedro Coral de entrarle a las mujeres y de hablar como él", dice. Sin embargo, el barranquillero menciona que en un adelanto de la producción se le vio bailando como el protagonista y entre risas confesó que allí estaba brillando Carlos Torres y no su personaje.

No te pierdas Pedro, el Escamoso en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquí.