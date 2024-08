¿Qué pasará con el embarazo de Mariana?: Los protagonistas de Pedro, el Escamoso opinan

En el cierre de la segunda temporada de Pedro, el Escamoso una noticia dejó con la boca abierta no solo a los personajes de esta historia, sino a los colombianos que se conectaron con esta producción, pues nadie esperaba que esta joven sorprendiera a todos con este anuncio.

Y es que luego de que la joven les diera un gran susto tras su desaparición, el saber que ahora está en camino de ser madre causa un estado de shock con respecto a lo que va a pasar con ella, puesto que estaba bastante afectada por haber terminado su relación con Pedro Jr.

Los actores de Pedro, el Escamoso hablan del embarazo de Mariana

En definitiva, una de las más impactadas con este suceso es Fernanda, que es interpretada por Ana María Trujillo, quien confiesa esos pensamientos que pasaron por la mente de la empresaria durante esta parte de la serie, en la que se debatía en un dilema.

Sobre cómo lo tomó su personaje, la actriz menciona: "bien y mal, por un lado creo que Fernanda dijo 'no, el hijo es de Pedro Jr.', pero creo que en el interior también sabiendo y conociendo como era Mariana pensó 'tal vez no es del joven Coral', entonces, creo que ese conflicto para ella es duro".

Con respecto a cómo lo ve el hijo de Pedro Coral, su intérprete nos revela lo que considera de esta noticia: "como Carlos y como 'Pedrinchi' estoy igual, no sé qué va a pasar con ese tema del embarazo, es que tengo mis dudas".

Así mismo, Carlos Torres confiesa que está ansioso por lo que pueda pasar con Pedro, el Escamoso, ya que piensa que esta serie dejó un final abierto: "ojalá esta historia pueda continuar y realmente ver en qué termina todo ese tema de Mariana. A mí también me sorprendió eso y no alcanza a desarrollarse esa trama, queda inconclusa. Estoy igual que ustedes, a la espera".



Por último, Miguel Varoni da a conocer cuál sería la reacción de su personaje en caso de que Pedro Jr. sea el padre del bebé que espera Mariana: "Pedro, a su hijo, lo que quiera". De esta manera demuestra que Coral está dispuesto a apoyar a su primogénito sin importar las condiciones.

