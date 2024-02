Capítulo 31 completo Pedro el Escamoso: César Luis aprovecha una fiesta para cercarse a Paula

En medio de un intento por darle celos a César Luis con Pedro, Paula termina bailando con el empresario, quien no deja de mostrar el gusto que posee al estar con ella. En medio de esto, Yadira tiene una crisis, por lo que Mayerli trata de calmarla y darle un panorama de la situación con respecto a su mamá, evitando que por su comportamiento empeore las cosas.

Por otra parte, Mónica no deja de estar interesada en cumplir su compromiso con la joven Dávila, por lo cual la invita a una comida en su casa, algo con lo que su esposo no está de acuerdo. Nidia y el doctor Perafán sufren para pasar su noche de bodas, pues ella no quiere hacer nada si hay gente en su casa.

