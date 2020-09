Memo planea matar a Armando pero falla en el intento

Fernando no para de tener roces con los trabajadores de la hacienda, quienes se oponen a continuar aguantando sus malos tratos.

Armando Navarro regresa al Bar Alcalá totalmente recuperado, donde lo esperan con una especial bienvenida. Mientras tanto, Memo no para de pensar qué hará para cumplir su trato con Rosario y acabar con el hombre y en un descuido, pone en el trago de su jefe un sustancia, pero es otro hombre quien resulta tomándose la bebida.

Mientras tanto, en la tienda de modas, Leandro le cuenta a Norma y a Jimena lo preocupado que está con la desaparición de su prima Ruth.

Dínora y toda su familia llega a la hacienda de los Reyes con la intención de reclamarle a Juan la razón por la que no han recibido la tarjeta de invitación a su boda con Norma, ante el particular reclamo, los hermanos no pueden creer el descaro de los Rosales después de todos los problemas que tuvieron.

Ante el rechazo de Juan, Dínora tiene en mente dañar su boda, esto pese a que sus padres se oponen a que se siga interponiendo entre la pareja.

Llega la noche y Sarita continúa trabajando en las caballerizas, cuando llega Fernando y comienza a humillarla y acosarla con el tema de su relación con Franco Reyes.

Fernando le cuenta a Gabriela el nuevo disgusto que tuvo con sus hijas y amenaza con renunciar a su trabajo en la hacienda, cuando llegan Óscar y Juan en busca de de Norma para hablar sobre la invitación de los Rosales y aunque en un inicio se niega, acepta que sean invitados a su matrimonio.

Óscar y Jimena se alejan para hablar sobre su discusión por Ruth y Jimena termina confesándole que no le gusta que este cerca a la mujer y terminan reconciliándose con unos apasionados besos hasta que son vistos por Gabriela, quien les reprocha que estén irrespetado su casa, pero la joven aprovecha para hacerle saber que tan pronto su hermana case, ella también se irá a vivir con su esposo.

Convencido por las palabras de Rosario, Memo llega hasta donde Armando y corta los frenos de su carro, pero una vez más no es él quien cae en la trampa sino uno de sus trabajadores, sin embargo, Memo queda convencido que quien murió en el accidente fue su jefe y de inmediato llama a informárselo a la cantante.

>> Conoce la historia de los hermanos Reyes , tres hombres que buscarán vengarse de una poderosa familia que les trajo desgracia, pero que se cruzarán a tres hermosas mujeres que cambiarán sus planes, las hermanas Elizondo .

