Sara Elizondo se negó a darse una nueva oportunidad en el amor con alguien diferente a Franco Reyes

El capítulo número 4 de Pasión de Gavilanes mostró no solo la preparación de Rosario Montes para la reapertura del Bar Alcalá y los cambios que han experimentado Jimena y Oscar en su relación, sino también la forma en como Sara Elizondo está atravesando su divorcio de Franco Reyes. Justo cuando se encontraba en el auto con su hija Gaby llamándole la atención por mantener desordenada su habitación, la joven le recomendó darse una nueva oportunidad en el amor aprovechando que está joven y conserva su belleza.

"Gaby, deberías ordenar tu cuarto, no me soporto más ese revoltijo. Andrés es mucho más ordenado que tú (...) No quiero que mis regaños suenen insoportables y que estoy detrás tuyo todo el tiempo, pero por favor colabora un poquito. Hace unos meses eras otra niña diferente, más dócil, obediente, atendías mis indicaciones, me prestabas atención", señaló Sara, a lo que la joven respondió: "mamá, ¿por qué no consigues un novio y vuelves a casarte? (...) A ver, lo digo en serio. Todavía estás joven, bonita y te convendría".

Ante la repentina propuesta, la hermana de Jimena y Norma aseguró que no necesitaba en ese momento a ningún hombre, pues ella ya había estado casada con Franco Reyes y no consideraba necesario involucrarse con nadie más, por lo que demostró que estaba cerrada a conocer a más personas en el plano sentimental. Por su parte, Gaby le recordó que desde que inició todo este proceso de divorcio, la soledad no ha sido su mejor amiga; sin embargo, su recomendación en realidad desató el mal genio de la hacendada.

Al llegar a la universidad, la joven le agradeció a su mamá por llevarla y por ofrecerse a recogerla; no obstante, le aconsejó administrar mejor su tiempo para que ella no se convirtiera en un obstáculo durante su día a día.

"Voy a hacer todo lo posible para pasara por aquí más tarde por ti (...) Bueno, es mi tiempo, sé cómo administrarlo. Tengo unas diligencias que hacer, voy a la asociación, al banco, sacar dinero para pagarle hoy a los empleados (...) Yo me sé cuidar, Gaby. Cuídate tú", dijo Elizondo con un tono de voz molesto.

