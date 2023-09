Rosario Montes le aclaró a Panchita que sus intenciones con Juan David van más allá de un capricho

Durante el capítulo 7 de Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable , Rosario Montes tuvo la oportunidad de demostrarle más su interés a Juan David Reyes, a quien vio por primera vez en el centro de San Marcos y conoció cuando visitó la hacienda de los Reyes Elizondo.

Luego de haber tenido un encuentro ardiente con el hijo de Juan y Norma, quien fue drogado por Gunther para ir a su casa , la cantante se reunió con Panchita para contarle todo lo que ocurrió en la velada; no obstante, le aclaró que sus sentimientos hacia el joven hacendado van más allá de un simple capricho.

"Me encanta, me alegro por ti Rosario, te lo mereces, es que... Hasta que te saliste con la tuya, ¿no? Lograste estar con el más guapo de todo San Marcos", señaló la mujer, a lo que Montes respondió: "Te equivocas, esto no se trata de ningún capricho mi querida Panchita, esto es apenas el comienzo de una vida que me espera al lado de él".

De inmediato, la empleada del Bar Alcalá le aseguró a la cantante principal que justamente ella misma creía que se trataba de amor porque se está dejando llevar por sus deseos hacia el joven; sin embargo, Rosario repitió que lo que está surgiendo entre ellos es real y que lo pudo confirmar cuando estuvieron juntos en la habitación no solo hablando de sus vidas, sino también consumando su atracción en un momento mucho más íntimo.

"Estoy esperando su llamada, estoy segura de que en este momento él debe estar igual de ansioso que yo por volverme a ver. Nada de raro tiene que se aparezca esta noche por el bar", finalizó diciendo Montes con mirada ilusionada, mientras que recibía una mirada de desaprobación por parte de su colega.

