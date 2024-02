Así se veía Yuri Vargas cuando actuó en Padres e Hijos | Capítulo Completo

En la casa de Ismael Chiquiza se celebra la graduación de los jóvenes y Simón llama a su novia Soraya para que pueda ir a conocer a su padre, no obstante, ella no se siente tan cómoda con su apariencia y cree que no va a encajar completamente. Es por esto que Lucy (Yuri Vargas) la acompaña a escoger un vestido.

Por otra parte, Emilio busca a Antonia (Andrea Ribelles) para darle un regalo especial; sin embargo, ella se niega y toma una actitud distante, pues lo vio hablando con Samy (Lina Tejeiro) y está celosa.

En Padres e Hijos la familia Franco Sánchez debe solucionar problemas cotidianos que le crean muchas situaciones divertidas, didácticas, de exploración de sentimientos y también de mucho dolor.