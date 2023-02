Fito consigue el número de Diana y la amenaza con contar su verdad El argentino está loco por la señorita Lacouture y hasta que ella no vaya a verlo a la cárcel él no quedará tranquilo, así que decide llamarla y decirle que, si no lo visita, se contactará a la prensa para hablar sobre su matrimonio y eso haría que ella pierda la corona.