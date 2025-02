Yo Me Llamo

Esta noche Nuevo Rico, Nuevo Pobre: Rosmery verá a Brayan y Fernanda en televisión Llega una noche de gala y Brayan no lo sabe, ¿cuándo aprenderá nuestro galán? No te pierdas Nuevo Rico, Nuevo Pobre esta noche a las 9:30 p.m., después de Yo Me Llamo.