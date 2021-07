“El amor por los perros es desde pequeña": Karol Zambrano habla de su amor por los animales

No cabe duda de que los animales son parte fundamental de los seres humanos, te acompañan a donde quiera que vas, están junto a ti en los peores momentos y entiendes que te aman sin tener que decirte ni una sola palabra; por eso, para Karol Zambrano , exparticipante del Desafío The Box , esto no es una excepción, pues en sus redes sociales demuestra que tiene un amor desbordado por sus mascotas.

En entrevista con Caracoltv.com, Karol contó cómo nació su amor por los animales y los cuidados que tiene con ellos para que estén siempre bien.

La Súper Humana relató que su cariño por ellos, en especial por los perros, nació desde pequeña y le encantaba recoger cachorritos que se encontraban en situación de abandono.

“El amor por los perros es desde pequeña, me gustaba recoger los perritos de la calle y llegar donde mi mamá a decirle ‘mami pobrecitos’ y ella decía ‘no, yo no quiero perros’”, explicó entre risas la influenciadora.

Zambrano también recordó el nombre de su primera mascota, un perrito llamado Zeus, y resaltó que su mamá lo adoraba, además de que cuando falleció recibió una carta en la que él le pedía que no dejara de tener perros.

“Me dejaron una carta donde supuestamente el perro me la había escrito y decía ‘no digas que no volverás a tener perritos’”, dijo Zambrano.

Por esta carta fue que Zambrano decidió tener otros perritos que como ella dice son sus hijos, un hermoso perro Husky llamado Pascal y Max, un bellísimo Golden Retriever.

Aunque Karol ha estado un poco lejos sus mascotas por temas laborales y espacio en su hogar, los mantiene como reyes en una escuela de mascotas, trata de visitarlos siempre que puede y los incluye en sus rutinas de entrenamiento por separado debido a su gran tamaño.

“Me partía el corazón dejarlos solos, en la escuela tienen piscina, obstáculos, gimnasio, algo muy completo para ellos”, agregó.

Además, la influenciadora reveló que tiene un gran gusto por los caballos que, aunque en un tiempo les tuvo algo de miedo, lo superó gracias a una amiga y a las festividades de su municipio, Neiva, donde creció viendo cabalgatas y a las personas disfrutando de los équidos.