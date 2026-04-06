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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María bebe del agua que está en su cuarto antes de irse a sus clases, pero cuando va caminando se desmaya y cae en un delicado estado de salud. La nana y Soraya quieren envenenar a Fernando.

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María cae en los hechizos de Soraya y su nana, y pierde el conocimiento

María bebe del agua que está en su cuarto antes de irse a sus clases, pero cuando va caminando se desmaya y cae en un delicado estado de salud. La nana y Soraya quieren envenenar a Fernando.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de abr, 2026
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