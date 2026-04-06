En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María bebe del agua que está en su cuarto antes de irse a sus clases, pero cuando va caminando se desmaya y cae en un delicado estado de salud. La nana y Soraya quieren envenenar a Fernando.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
María cae en los hechizos de Soraya y su nana, y pierde el conocimiento
María bebe del agua que está en su cuarto antes de irse a sus clases, pero cuando va caminando se desmaya y cae en un delicado estado de salud. La nana y Soraya quieren envenenar a Fernando.