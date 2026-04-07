En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Soraya se encuentra con su esposo y le dice que no está de acuerdo con que su padre la haya golpeado. La nana Calixta le pide perdón a Fernando, pero realmente ella no es sincera.
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Luis Fernando habla con Soraya y le deja las cuentas claras
Soraya se encuentra con su esposo y le dice que no está de acuerdo con que su padre la haya golpeado. La nana Calixta le pide perdón a Fernando, pero realmente ella no es sincera.