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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Soraya se encuentra con su esposo y le dice que no está de acuerdo con que su padre la haya golpeado. La nana Calixta le pide perdón a Fernando, pero realmente ella no es sincera.

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Luis Fernando habla con Soraya y le deja las cuentas claras

Soraya se encuentra con su esposo y le dice que no está de acuerdo con que su padre la haya golpeado. La nana Calixta le pide perdón a Fernando, pero realmente ella no es sincera.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 7 de abr, 2026
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