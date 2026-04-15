'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María llega a casa y su esposo la recibe, pero ella no se alegra de verlo. Él le pregunta por qué está así, pero su respuesta es que extraña a su hijo. Fernando le propone que tengan otro bebé.
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Luis Fernando habla con María sobre sus planes a futuro
María llega a casa y su esposo la recibe, pero ella no se alegra de verlo. Él le pregunta por qué está así, pero su respuesta es que extraña a su hijo. Fernando le propone que tengan otro bebé.