Capítulo 4 María la del barrio : María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia

Capítulo 4 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo hoy 12 de marzo
Capítulo 4 'María la del Barrio', novela mexicana. Fernando, María, Vladimir y Soraya van a una obra de teatro violenta, María no entiende y grita que ayuden al actor. Ellos salen de la obra y Soraya golpea a María por avergonzarla.
María la del barrio - Capítulo 4: María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia
María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia
Fernando, María, Vladimir y Soraya van a una obra de teatro violenta, María no entiende y grita que ayuden al actor. Ellos salen de la obra y Soraya golpea a María por avergonzarla.