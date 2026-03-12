Publicidad

Capítulo 4 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo hoy 12 de marzo

Capítulo 4 'María la del Barrio', novela mexicana. Fernando, María, Vladimir y Soraya van a una obra de teatro violenta, María no entiende y grita que ayuden al actor. Ellos salen de la obra y Soraya golpea a María por avergonzarla.

38:26 min
4. María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia
María la del barrio - Capítulo 4: María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia
3. La familia dice que María llegó a la casa porque es hija de Fernando
38:54
Capítulo 3
La familia dice que María llegó a la casa porque es hija de Fernando
49:51
Capítulo 2
Fernando se aprovecha de María y comienza a enamorarse de ella
1. María cumple 15 años, y en vez de ser un día feliz, termina mal
57:04
Capítulo 1
María cumple 15 años, y en vez de ser un día feliz, termina mal
4. María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia
38:26
Capítulo 4
María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia

Capítulo 4 María la del barrio : María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia

Fernando, María, Vladimir y Soraya van a una obra de teatro violenta, María no entiende y grita que ayuden al actor. Ellos salen de la obra y Soraya golpea a María por avergonzarla.

Por: Caracol Televisión
|
