38:26 min María la del barrio - Capítulo 4: María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia 38:54 Capítulo 3 La familia dice que María llegó a la casa porque es hija de Fernando 49:51 Capítulo 2 Fernando se aprovecha de María y comienza a enamorarse de ella 57:04 Capítulo 1 María cumple 15 años, y en vez de ser un día feliz, termina mal 38:26 Capítulo 4 María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia

Capítulo 4 María la del barrio : María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia Fernando, María, Vladimir y Soraya van a una obra de teatro violenta, María no entiende y grita que ayuden al actor. Ellos salen de la obra y Soraya golpea a María por avergonzarla.