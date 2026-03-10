Publicidad

Capítulo 2 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo hoy 10 de marzo

Capítulo 2 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Fernando se entera que su padre le ha dado beneficios a María, él no está de acuerdo con la decisión; por eso abusa del alcohol para entrar al cuarto de ella y besarla. Él comienza a enamorarse.

49:51 min
plantilla 1280 x 720 (3).png
María la del barrio - Capítulo 2: Fernando se aprovecha de María y comienza a enamorarse de ella
Capítulo 2 María la del barrio : Fernando se aprovecha de María y comienza a enamorarse de ella

Fernando se entera que su padre le ha dado beneficios a María, él no está de acuerdo con la decisión; por eso abusa del alcohol para entrar al cuarto de ella y besarla. Él comienza a enamorarse.

Por: Caracol Televisión
|
