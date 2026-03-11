Publicidad

Capítulo 3 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo hoy 11 de marzo

Capítulo 3 'María la del Barrio'. Fernando se ha encargado de hacer la estadía de María más agradable: la consiente, le da el amor de un padre y le compra muchos animales; pero eso ha generado opiniones divididas en la familia.

38:54 min
3. La familia dice que María llegó a la casa porque es hija de Fernando
María la del barrio - Capítulo 3: La familia dice que María llegó a la casa porque es hija de Fernando
Capítulo 3 María la del barrio : La familia dice que María llegó a la casa porque es hija de Fernando

Fernando se ha encargado de hacer la estadía de María más agradable: la consiente, le da el amor de un padre y le compra muchos animales; pero eso ha generado opiniones divididas en la familia.

Por: Caracol Televisión
|
