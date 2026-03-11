38:54 min María la del barrio - Capítulo 3: La familia dice que María llegó a la casa porque es hija de Fernando 49:51 Capítulo 2 Fernando se aprovecha de María y comienza a enamorarse de ella 57:04 Capítulo 1 María cumple 15 años, y en vez de ser un día feliz, termina mal 38:54 Capítulo 3 La familia dice que María llegó a la casa porque es hija de Fernando

Capítulo 3 María la del barrio : La familia dice que María llegó a la casa porque es hija de Fernando Fernando se ha encargado de hacer la estadía de María más agradable: la consiente, le da el amor de un padre y le compra muchos animales; pero eso ha generado opiniones divididas en la familia.