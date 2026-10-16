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María recibe una noticia muy triste que le rompe el corazón

La mujer llega de una cita con Simón y le dice a sus amigas que, no sabe que hacer porque no quiere romperle el corazón a Leo ni tampoco a Simón. En ese momento, recibe una llamada de su exnovio.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

María recibe una noticia muy triste que le rompe el corazón

La mujer llega de una cita con Simón y le dice a sus amigas que, no sabe que hacer porque no quiere romperle el corazón a Leo ni tampoco a Simón. En ese momento, recibe una llamada de su exnovio.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 16 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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