María recibe una noticia muy triste que le rompe el corazón

Leo le dice que tiene algo súper importante que decirle, le confiesa que Diana tiene un retraso y tienen sospechas de que está embarazada. María queda en silencio y le responde que ella no se interpondrá en la relación de una pareja que está esperando un bebé y cuelga.

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Inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja.

Idea original de Paula Moreno.

Basada en el libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno.

