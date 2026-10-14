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Cicerón le da malas noticias a María sobre la ley

María va en camino al congreso con Simón y justo cuando sale del apartamento recibe la llamada de Cicerón, pero ella piensa que es algo bueno y termina llevándose una mala noticia.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

Cicerón le da malas noticias a María sobre la ley

María va en camino al congreso con Simón y justo cuando sale del apartamento recibe la llamada de Cicerón, pero ella piensa que es algo bueno y termina llevándose una mala noticia.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 14 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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