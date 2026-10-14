Cicerón le da malas noticias a María sobre la ley

Cicerón les dice que se vean porque tienen que hablar de algo urgente; cuando se encuentran, él les dice que, el recibo con el que deben presentar la ley, ante los jueces y demás, no aparece y sin ese importante papel no pueden hacer nada. Le informan a la doctora Rivera y ella no sospecha de sus trabajadores.

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Inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja.

Idea original de Paula Moreno.

Basada en el libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno.

