Zion Hwang habla sin filtro sobre su estadía en el país: "no voy a salir de Colombia jamás"

Durante su entrevista en Los Enredados, Zion Hwang se dedica a demostrar que en definitiva es el coreano más colombiano, con un enorme cariño hacia nuestro país, con el cual se siente altamente agradecido, dado que ha vivido cosas maravillosas aquí.

Esto nos lleva a preguntarle sobre los planes que tiene para un futuro, entre los cuales podría estar regresar a su territorio de origen, gracias a lo que asegura que no solo no quiere irse, sino que da los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

Inicialmente, el cantante popular menciona que desde pequeño su papá lo había llevado por muchos países para que aprendiera diversos idiomas, pero aunque fue a muchos lugares, para él no hay nada como Colombia, destacando que esto no lo dice porque vive aquí, sino porque no se imagina en otro país.

En cuanto a los motivos que tienen a Zion aferrado a nuestro territorio cafetero, él comenta que: "las personas son increíbles, digamos que yo no soy nada, pero cómo me quieren aquí. El corazón de la gente, yo como cinco empanadas y me regalan más. La gente me invita a su casa, preparan sopa, sancocho".

Y es que el coreano ha estado rodeado de amor desde que empezó a vivir en este país, lo que lo lleva a recalcar la situación por la que atraviesan muchos en su lugar de origen: "los colombianos son muy chéveres, en Corea mucha gente se suicida por estrés, pero en Colombia hay mucha alegría: en el día todo salió mal, pero en la noche la paso sabroso".

En definitiva, aquí encontró lo que realmente necesitaba para su vida, frente a lo que destaca las maravillas que hay: "en Colombia tenemos todo: mar, montaña, todo, amazonas, cualquier lado es hermoso. Yo no voy a salir de Colombia, no voy a irme de aquí jamás".

Por otra parte, Zion Hwang confiesa que es una persona que llora mucho, entre las cobijas, y que la última vez que lo hizo fue días atrás porque vio un post de Carlos Vives, quien lo llevó a abrir un show, pero muchos cibernautas lo criticaron por elegirlo a él, cuestionando el porqué no apoyan el talento colombiano y sí a un coreano.

Ante esto, el cantante recalca que se preparó mucho y fue con toda porque sabe que el show no es solo para su carrera, sino también para representar a Colombia.